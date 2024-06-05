شراكة إستراتيجية بين مؤسسة حياة كريمة وشركة "روش" للأدوية فى المناطق والقرى المصرية الأكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:32 مساءً - وقعت مؤسسة "حياة كريمة" و شركة "روش" للأدوية، اليوم شراكة استراتيجية تتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، لتصل إلى المرضى في جميع أنحاء مصر.

وقع البروتوكول، عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد سويلم، مدير عام شركة روش للأدوية.

يأتي هذا التعاون تأكيدا على جهود الدولة المصرية وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية للمواطنين، حيث أشادت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركة روش مصر، موضحة أن المؤسسة تسعى إلى توحيد الجهود بشكل عام، وأيضا فيما يخص الدعم الطبي لخدمة المواطنين داخل القرى الاكثر احتياجا عن طريق تعزيز الشراكات، ودمج الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت، أن التعاون يتضمن تقديم الدعم الطبي في عدة مجالات، مثل مرضى سرطان الثدي ومرضى الضمور العضلي الشوكيّ، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية داخل القرى المدرجة بالمشروع القومي حياة كريمة.

من جانبه قال مدير عام شركة روش للأدوية، الدكتور محمد سويلم: "نحن فخورون اليوم بالإعلان عن هذه الشراكة البارزة مع مؤسسة حياة كريمة، الرائدة والمشهورة بانتشارها الواسع في المناطق الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لضمان حصول المرضى في المناطق الأكثر احتياجا على الرعاية الصحية التي يستحقونها".

وتابع سويلم: تعزز هذه الاتفاقية التزام شركة روش بتحسين مستوى الرعاية الصحية في هذه المناطق، وسنستفيد من خلال هذا التعاون من الفهم العميق لاحتياجات هذه المجتمعات وسنقوم بالوصول إليهم لتقديم التوعية المناسبة على سبل الرعاية ونشر المعرفة الصحية، وأيضا تسهيل وصول الحلول المبتكرة إلى المرضى الذين يحتاجون إليها أكثر من غيرهم.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في السعي لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة الأسر الأكثر احتياجا، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية للمواطنين بجانب اهتمامها بتوفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى وفقا لأفضل المستويات العالمية.