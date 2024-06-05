علي الإدريسي لـ«الحياة اليوم»: الحكومة المستقيلة حققت تنمية فى الصعيد وسيناء غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية أقدمت على تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي قوي جدا في فترة عدم استقرار سياسي وأمني، قائلا: "الحكومة قدرت تعدي بتحديات كبيرة وأيضا في تكاليف تحملها المواطن من ارتفاع التضخم والتأثير في السلع والخدمات".

وأضاف علي الإدريسي، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه كان في إنجازات للحكومة السابقة واستمرار لمشروعات تستكمل مرتبطة بمدن جديدة ومحافظات تشهد تنمية بالأخص الصعيد وسيناء، مؤكدا أنهم شهدوا طفرة لم تحقق قبل ذلك.

وأشار علي الإدريسي، إلى أن المجموعة الاقتصادية الجديدة في الحكومة القادمة ستواجه صعوبات مع ذهاب 50% من الموازنة العامة لخدمة الدين العام فضلا عن التحرك في ملف الدعم، مؤكدا أن هذا الملف شائك وسيكون ملف أمام المجموعة الاقتصادية الفترة القادمة والرهان أن يصل الدعم إلى مستحقيه.