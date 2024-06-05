الخارجية الأمريكية: من حق الصحفيين الدخول إلى غزة والعمل فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:32 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من حق الصحفيين الدخول إلى غزة والعمل فيها، وأثارت واشنطن هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية، وفق القاهرة الإخبارية.

أضافت الخارجية الأمريكية: "ننتظر رد حماس على مقترح الهدنة في أقرب وقت ممكن لما فيه من فائدة للشعب الفلسطيني".وتابعت: "كلما طال أمد الصراع في غزة زادت فرص التصعيد الإقليمي وتوسع رقعة الصراع، وجهودنا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لم تبدأ مع إعلان بايدن عن المقترح الإسرائيلي لكنها بدأت قبل ذلك بكثير".