وزير خارجية قبرص: كل لقاء مع وفد مصري فرصة ممتازة لإجراء مناقشات واسعة النطاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إنه أتيحت له فرصة تناول مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عدد من القضايا الجاري مناقشتها الآن، وهذا يشمل كافة الجوانب، في المجتمع الدولي والقبرصي، مردفا: "نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المنطقة، وهي دولة أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي".

أضاف "كومبوس"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، "لدينا فهم لكلا العالمين وحاولنا دائما التصرف كطرف في الاتحاد الأوروبي يمكنه التعبير عن اهتمامات وعقلية وتفكير هذا الجزء من العالم".

وتابع: "كل لقاء مع وفد مصري بالنسبة لي وشعبي فرصة ممتازة لإجراء مناقشات واسعة النطاق وكذلك مناقشات عميقة في العالم وهذا الجزء من العالم في هذه المنطقة وكيف يمكننا التأكد من أن ما يتوقاه شعبنا في هذه العلاقة يصبح حقيقة واضحة".