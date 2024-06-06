شعبة الأجهزة الكهربائية لـ«التاسعة»: الأسعار انخفضت الفترة الماضية بعد الافراجات الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكد حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت الفترة الماضية، بسبب أن العرض أكثر من الطلب بعد الافراجات الجمركية عن البضائع، موضحا أن الانتاج بدأ يبقى موجود في السوق وعند التجار مما يحقق توازن.

وأضاف حسن مبروك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الأسعار بدأت في الانخفاض من قبل التجار، وهذا ما حدث الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الانخفاض في الأسعار، حدث بنسب متفاوتة والوصول إلى خفض الاسعار تستلزم الدورة 3 شهور.

وتابع: "سبب رفع الأسعار قبل استقرار الدولار، وارتفاعها بشكل مباشر فور معرفة ارتفاعه الذي يسأل فيها التجار، وفي من التجار أول ما يعرف خبر أن الدولار زاد يتم زيادة الاسعار بشكل مباشر وده مش صح وبالفعل حاليا في ركود".

واستكمل: "نتوقع الأسعار تنزل شويه بس في شوية أمور يجب توفرها، أولها أن سعر الصرف يستقر لفترة طويلة والبنوك تسرع في فتح الاعتمادات للصناع عشان نجيب المواد اللازمة للتصنيع من الخارج لحين ما يتم التوطين، ومع الوقت مش هنحتاج نستورد حاجة من بره".