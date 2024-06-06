أستاذ بجامعة القدس لـ«كل الزوايا»: قوة جيش الاحتلال تآكلت بشكل كبير وأصبحت صورته مهزوزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، انه خلال الـ 8 أشهر فى الحرب على غزة فغن جبهة الشمال لم تهدأ، وهناك فى قواعد الاشتباك قصف من حزب الله، وقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلى، ولكن خلال الـ 48 ساعة الماضية كان هناك تصعيد.

وأضاف أيمن الرقب، خلال استضافته ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أهم مستوطنة فى الشمال تعرضت لحريق كبير، والقصف وصل لمناطق تخوم حيفا وعكا بالنسبة للاحتلال تطورن والجليل الغربى فارغ من السكان.

ولفت أيمن الرقب إلى أن الاحتلال يدرك اليوم أن قوته تآكلت بشكل كبير، فهو لا يواجه جيش بل يواجه مجموعات مسلحة صغيرة، والاشتباك صفر، فهو يقتل الأبرياء فى غزة، ويقول نحن اشتبكنا، وعليات المقاومة محدودة تخرج لهم بين الحين والآخر، وأصبحت صورة الجيش مهزوزة.