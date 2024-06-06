نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار موجة الحر في مصر: الأرصاد تحذر وتنصح بتوخي الحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الصغرى لتسجل القاهرة درجات تقترب من حاجز 30 درجة خلال ساعات الليل.

نصائح الأرصاد

نصحت الأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل:

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تحسن حالة الطقس اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

تسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار ومائلة للحرارة ليلًا. وتوقعت خرائط الطقس تكون شبورة مائية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخاصة على المناطق المكشوفة.

نصائح لقائدي السيارات

نصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحًا حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

حالة البحرين

- حالة البحر المتوسط: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر: معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

توصيات إضافية

شددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس القطنية، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والبقاء في أماكن مظللة خلال ساعات الذروة. كما نصحت بتجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة 41 27

6 اكتوبر 41 26

بنها 40 26

دمنهور 39 25

وادى النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 40 25

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 26

طنطا 40 25

دمياط 34 22

بورسعيد 35 22

الاسماعلية 42 26

السويس 41 26

العريش 33 21

رفح 33 21

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 34 16

الطور 35 25

طابا 36 24

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 33 22

مطروح 31 21

السلوم 35 22

سيوة 42 22

رأس غارب 41 28

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 40 28

حلايب 37 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 41 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 44 28

قنا 45 28

الأقصر 46 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 45 28