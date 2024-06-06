نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرستي ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين؛ السيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)، حيث يتم سحب الملفات فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣.

وأوضح مديرية التربية والتعليم، تبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٨ إلى ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩.

وأشارت المديرية إلى أن شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين

-أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الإبتدائي.

-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ).

-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهاريه - الثقافة الرياضية).



و أوضحت مديرية التربية والتعليم، شروط الالتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات.

-أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي.

-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) .

-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)

يتم القبول بالمرحلة الثانوية

( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)