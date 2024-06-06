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فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرستي ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين؛ السيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)، حيث يتم سحب الملفات فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣.

وأوضح مديرية التربية والتعليم، تبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٨  إلى  ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩.

وأشارت المديرية إلى أن شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين

-أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الإبتدائي.
-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ).
-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهاريه - الثقافة الرياضية).


و أوضحت مديرية التربية والتعليم، شروط الالتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات.

-أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي.
-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) .
-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)

يتم القبول بالمرحلة الثانوية
( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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