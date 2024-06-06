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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرستي ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين؛ السيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)، حيث يتم سحب الملفات فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣.
وأوضح مديرية التربية والتعليم، تبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٨ إلى ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩.
وأشارت المديرية إلى أن شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين
-أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الإبتدائي.
-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ).
-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهاريه - الثقافة الرياضية).
و أوضحت مديرية التربية والتعليم، شروط الالتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات.
-أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي.
-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) .
-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)
يتم القبول بالمرحلة الثانوية
( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)