الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي توقعان مذكرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 10:28 صباحاً - وقعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثلاثي وذلك للقيام بمشروعات تنموية في دول ثالثة، وقد جرت مراسم التوقيع على المذكرة في العاصمة الكورية سول على هامش قمة كوريا افريقيا التى بدأت فعالياتها في ٤ يونيو ٢٠٢٤.

هذا، وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، ووقع WonSan Chang مدير وكالة كويكا عن الجانب الكوري. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة بعد مفاوضات جرت خلال العامين الأخيرين للتوصل إلى الصيغة النهائية، والتي تتيح قيام الجانبين المصري والكوري بعمل برامج تدريبية لبناء القدرات ومشروعات تنموية في الدول الإفريقية في عدة مجالات هامة مثل الزراعة والرى والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى توسيع عملها لتقديم الدعم التنموى للدول الإفريقية من خلال التعاون الثلاثى مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يساهم في دعم قدرات الدول الإفريقية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة ٢٠٦٣ للاتحاد الإفريقي. وفى هذا السياق وقعت الوكالة مذكرة تفاهم في شهر يناير ٢٠٢٤ مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، كما أن لها اتفاقيات مع وكالة التنمية اليابانية ووكالة التنمية الكولومبية.