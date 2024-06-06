وزير الصحة يستقبل وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون وتبادل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 10:28 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نظيرته في دولة الرأس الأخضر كابو فيردي والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون المشترك ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بنظيرته، مؤكدا دعم مصر للأشقاء في الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التعاون في مجالات الصحة العامة، وتقديم برامج التدريب الطبي لمقدمي الخدمات الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية بدولة الرأس الأخضر، على أحدث البرامج التدريبية، فضلا عن نقل أحدث التقنيات العلمية التي توصلت إليها التكنولوجيا الطبية.

وأشار " عبدالغفار"، الى أن الاجتماع تناول تقديم خدمات التدريب الإسعافية ، ودعم دولة الرأس الأخضر بمنظومة إسعاف قوية تتمتع بكوادر بشرية علي أعلي مستوي.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بسرعة إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التدريب وتبادل الخبرات، مؤكدًا استمرار الدعم المقدم للمنظومة الصحية بدولة الرأس الأخضر.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزيرة صحة الرأس الأخضر، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.