جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان لكلية الاقتصاد المنزلي واجتماع مع مجلس إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 10:28 صباحاً - قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بزيارة كلية الاقتصاد المنزلي وكان في استقبال الوفد الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس ادارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط، سواء في الإنتاج الزراعي النباتي من محاصيل حقلية وبستانيه، او إنتاج حيواني، وصناعات غذائية

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن القيادة السياسية تضع الملف الزراعي في مقدمة الملفات التي توليها بالغ الاهتمام وتحاول بكل قوة مواجهة أزمات الأمن الغذائي وذلك بالتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة واستنباط سلالات ذات كفاءة إنتاجية وجودة عالية مقاومة للتغيرات المناخية.

ومن هنا تضع الجامعة كافة امكانياتها لإنشاء كلية الزراعة الصحراوية وتفعيل عمل مركز الزراعة الصحراوية.

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار القاضى المشرف على كلية الزراعة الصحراوية، ان الاجتماع تضمن أساتذة كليات الزراعه والمراكز البحثية لمؤسسي كلية الزراعة وأعضاء المركز، وكان اللقاء فرصة كبيرة للنقاش حول جميع الملفات في كافة تخصصات كلية الزراعة وبدء الجدول الزمني للتنفيذ وبالفعل ناقش كل أستاذ الملف الذي يشرف عليه متناولا خطة العمل وآليات التنفيذ والخطة الزمنية.

رافق الدكتور السيد قنديل خلال الزيارة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

ثم قام رئيس الجامعة والوفد المرافق بتفقد الوحدات الإنتاجية بالكلية وكذلك مبنى كلية علوم التغذية والتي تسعى الجامعة إلى افتتاحها هذا العام.