باحثة سياسية: حكومة نتنياهو متطرفة تريد إخراج كل الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 10:29 صباحاً - أكدت الدكتورة مرح البقاعي، الكاتبة والباحثة السياسية، أن إسرائيل حليف استراتيجي تاريخي لأمريكا، والرئيس بايدن دعم إسرائيل في بداية الحرب على غزة، وحاول باستمرار أن يضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب، ولكنها تحولت لإبادة جماعية، مشيرة إلى أن بايدن وقف في وجه الكونجرس لكن هذه القوى الأمريكية تدعم إسرائيل الآن.

وأضافت مرح البقاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لا يوجد مبرر للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدينا مجموعة متطرفة ترفض الوصول لاتفاق ووقف إطلاق النار.

وتابعت: "حكومة نتنياهو متطرفة وتعيش في ظلمات التاريخ ويريدون إخراج كل الفلسطينيين من قطاع غزة حتى عرب 48، وهناك أطراف لا تريد أن توقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار يحرك مشروع السلام وفي جهات لا تريد السلام"، مؤكدة أن الضمان الوحيد لإنهاء هذه المجازر في أرض فلسطين هو إقامة دولة فلسطين دولة ذات سيادة تعيش إلى جانب إسرائيل ويكون لكل منهما حقوقه وحدوده.