وقد اسفرت الحملات عن تنفيذ ٨ قرارات غلق وتشميع للمقاهى المخالفة بشرق الترسانة نطاق قطاع المهندسين والمقامة دون ترخيص ومتعدية على الطريق العام.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة للمواطنين.. غلق وتشميع 8 مقاه مخالفة بشرق الترسانة في العجوزة في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة