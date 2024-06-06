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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة للمواطنين.. غلق وتشميع 8 مقاه مخالفة بشرق الترسانة في العجوزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بمنطقة شرق الترسانة لرفع الإشغالات والتعديات ومنع الأنشطة المسببة للإزعاج واتخاذ الاجراءات القانونية وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، فى اطار تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.
وقد اسفرت الحملات عن تنفيذ ٨ قرارات غلق وتشميع للمقاهى المخالفة بشرق الترسانة نطاق قطاع المهندسين والمقامة دون ترخيص ومتعدية على الطريق العام.
كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة كافة المحتويات.