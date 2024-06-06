توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة و نقابة الصحفيين لرفع الوعى البيئى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 11:25 صباحاً - وزيرة البيئة : البروتوكول فرصة حقيقية لدعم ونشر الرسائل البيئية لدى شباب الصحفيين

نقيب الصحفيين : هدفنا دعم شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والاستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين لنشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف و المواقع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود.

وأكدت د..ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تلتزم وفقاً لبنود البروتوكول بتنظيم صالون ثقافى بنقابة الصحفيين يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافى ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بوزارة البيئة، وكذلك إعداد برامج تدريبية فى الموضوعات البيئية المختلفة، و تنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، تنظيم رحلات ميدانية للسادة الصحفيون لزيارة محميات المنطقة المركزية، اعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية الى مبنى أخضر صديق للبيئة وذلك من خلال السادة الخبراء بوزارة البيئة .

وقد اتفق الطرفان على التنسيق لتنفيذ حملات اعلامية بيئية مختلفة فى الموضوعات البيئية المختلفة، اعداد ملفات علمية للموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات البيئية لنشر موضوعات وحوارات صحفية بمختلف الصحف اليومية والمواقع الالكترونية.

ومن جانبه أكد الأستاذ خالد البلشى أن نقابة الصحفيين تلتزم بتقديم الدعم اللوجيستى والقاعات الخاصة بنقابة الصحفيين لتنفيذ برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر صحفية تتخصص في الصحافة البيئية وتأهيلها في مجال التوعية البيئية، وتنظيم الصالون الثقافى ودعوة السادة كبار الكتاب له ، حيث سيشارك به قيادات وخبراء وزارة البيئة، مع القيام بالتغطيات الإعلامية للموضوعات البيئية و تقديم المبادرات والافكار حول إطلاق حملات إعلامية وصحفية؛ لنشر الوعى والثقافة البيئية في المجتمع ، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.