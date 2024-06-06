أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 11:26 صباحاً - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، أن المصريون يحتاجون أشياء كثيرة من الحكومة الجديدة، وطلباتهم بسيطة، وهو يريد نتيجة تنعكس على حياته وتفاصيله، يريد سوق مستقر فى الأسعار، ونتائج إضافية فى التعليم والصحة والاقتصاد.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال استضافته ببرنامج "افتح باب قلبك" الذى تقدمه الإعلامية أميرة بهى الدين على قناة cbc، أن المواطن يحتاج استقرار فى الأسعار ويكون عادل بالنسبة للدخل وغيره، والمصريين بطبعهم يتحدثون وينكتون وهناك نكت دمها تقيل من الحملات والشائعات.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن فكرة الحكومة الجديدة ليست فى تغيير الوجوه ولكن ماذا ستقدمه هذه الحكومة وهل سنرى تطورات فى ملف الصحة والتعليم؟، مشيراً إلى أنه على مدى الشهور الماضية أنخفضت أسعار السلع بشكل كبير، ولكن هناك تفاوت فى الأسعار فى الأماكن المختلفة مع ثبات سعر.