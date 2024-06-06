نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأضاحي بالشوارع والميادين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين .

وقرر " المحافظ " أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك والبالغ عددها ٢١ مجزرا موجها مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

كما قرر المحافظ خلال الإجتماع حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار انعقاد غرف العمليات علي مدار 24 ساعه بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما وجه " المحافظ " هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وايضا وجه راشد بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة اي ممارسات خاطئة للسائقين أو اي استغلال للمواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور علي كافة المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال ونقل اي حالات مرضية طارئة إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتواجد النوبتجيات والأطباء وفرق التمريض خلال إجازة العيد.

وشدد راشد علي ضرورة التصدي بكل حسم للتعديات علي الأرضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وعمل دوريات علي مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي وإزالتها بالمهد.

كما شدد " المحافظ " علي ضرورة المرور علي كافة المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة للتأكد من سلامتها حفاظًا علي ارواح المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد وتخصيص مصليات للسيدات واخري للرجال والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة للنظافة بمحيطهم.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير عددًا من الشباب لتسهيل وتنظيم تواجد المصلين بالساحات الكبيرة وفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب، وايضا كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي دور الأيتام والرعاية وكبار السن وتوزيع الهدايا.

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.