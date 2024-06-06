نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل موعد انطلاق الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها 10 يونيو الأسبوع الجاري لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من التحذيرات لطلاب الثانوية العامة عليهم تجنبها أثناء الامتحانات.

- السهر لفترات طويلة والاستيقاظ متأخرا؛ بل يجب عليه إعادة تنظيم مواعيد نومه واستيقاظه على نفس مواعيد الامتحانات

- عدم التدريب على كتابة بياناته بأوراق إجابة الامتحانات وخاصة تظليل رقم النموذج أو تظليل رقم الجلوس (يفضل أن يطبع الطالب ورق الإجابة من الانترنت والتدريب على كتابة بياناته من الان )

-تضييع الوقت بالذهاب إلى اكثر من مدرس خاص لشرح نفس المادة غير المضافة بالمجموع بل يكفي معلم واحد وشرح واحد حتى لا يتشتت الطالب

- عدم حل النماذج امتحانية سواء النماذج الاسترشادية أو امتحانات الأعوام السابقة ليتعرف على طبيعة الاسئلة وطريقة الإجابة عليها

-تكاسل الطالب عن التعرف على وفهم معانى بعض الكلمات فى أسئلة بعض الامتحانات التى يتدرب عليها؛ حيث قد تتضمن بعض الاسئلة كلمات جديدة على الطالب قد يؤثر عدم فهمه لها على إجابته الصحيحة على الاسئلة، لذلك لا بد ان يعرف الطالب معناها بشكل صحيح لأنها قد تأتى في الامتحان

- عدم التدريب على الحل الكتابي للاسئلة المقالية والاكتفاء بحلها شفاهية؛ فالحل الكتابى هو الوحيد الذي سيمكنه من ضبط مقدار الإجابات المطلوبة دون زيادة، ولا بد أن يحلها في مساحات إجابة مماثلة لما هو موجود في امتحان اخر العام

-الاطلاع على أكثر من مصدر مختلف لمذاكرة أو مراجعة المواد غير المضافة للمجموع، بل لا بد من الاعتماد على مصدر واحد فقط جيد وموثوق به

- عدم الاطلاع على كتيبات المفاهيم من الان بحيث يعرف المفاهيم الموجودة بها ولا يبذل الجهد الكبير في حفظها.

- الاعتماد على مجلدات المفاهيم باعتبارها مصدرا بديلا للكتب والشرح، لان مجلدات المفاهيم تتضمن المفاهيم منفصلة بينما تتضمن الكتب شرحا للعلاقات بين تلك المفاهيم

- تكرار حل بشكل كتابي الأسئلة التي سبق ان حلها ويعرف اجاباتها كلما وجدها مرة أخرى في نماذج جديدة؛ وعليه البحث عن أسئلة متجددة دائما وأن يعرف اجاباتها

-التركيز على حل التدريبات عقب كل وحدة أو كل فصل بالكتاب وإهمال حل الامتحانات العامة

-عدم الرجوع إلى استذكار أجزاء الدروس التي لم يستطع حل الأسئلة المتصلة بها في الامتحانات أو النماذج