السفير أحمد أبو زيد: افتتاح معرض المنتجات المصرية والتراثية ”اشترى فن مصري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:31 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه تم اليوم ٦ يونيو الجاري إفتتاح معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشتري فن مصري" في نسخته الثانية عشر بمقر المركز الثقافي بنادي الجزيرة الرياضي، والذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يونيو ٢٠٢٤.

هذا، وقد افتتح المعرض كل من السفير/ نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للمراسم، نيابة عن السيد وزير الخارجية، والسفيرة/ نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيدة/ ايفا سواريز، مدير مكتب التعاون الاسباني، ولفيف من السفراء المعتمدين وممثلي هيئات الأمم المتحدة في مصر، والدبلوماسيين الأجانب والمصريون.

وأردف السفير أبو زيد بأن المعرض يتم تنظيمه في إطار حرص وزارة الخارجية على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم جهود الدولة في خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تسخير الإمكانيات المتوفرة لدى السفارات المصرية في الخارج للترويج للمنتجات والصناعات اليدوية المصرية. وتحرص وزارة الخارجية على القيام برعاية هذه المبادرة كل عام، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يُعد معرض "اشترى فن مصري" بمثابة منصة تفاعلية بين شباب المنتجين والمجتمع الدبلوماسي المصري والأجنبي لعرض منتجاتهم وفتح آفاق تسويقية لهم، بما يعزز نفاذهم الى الأسواق الخارجية ويرتقي بمهارات الاتصال والتسويق لديهم، بما في ذلك شباب العارضين.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيراً إلى أن المعرض، الذي سبق وأن قامت وزارة الخارجية المصرية باستضافته بمقرها خلال تنظيمه بالأعوام السابقة، يشمل عرض منتجات عالية الجودة لمنتجى المحافظات التي تتزايد فيها معدلات الهجرة غير الشرعية، كما يشارك فيه عارضون من ممثلي المنظمات غير الحكومية المتخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي، والتي تولي أهمية خاصة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى مشاركة "المجلس القومي للمرأة" كضيف خاص لعرض المنتجات الحرفية والتراثية للعارضات المصريات.