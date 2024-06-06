رئيس مجلس الشيوخ يؤكد لمفتى كازاخستان حرص مصر على تطوير علاقة البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:31 مساءً - زار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مفتي كازاخستان الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى أوتبينوف المفتى العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، اليوم خلال زيارته لجمهورية كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى،

وأعرب المستشار " عبد الرازق" خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة، والتى تأتى على هامش زيارته لكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع كازاخستان في كافة المجالات، وذلك استنادًا إلى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بينهما .

من جانبه، رحب المفتى العام بجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطى المستنير ودعم للجانب الكازاخي، سواء عبر المنح للطلبة الكازاخ للدراسة في الأزهر الشريف أو عبر إيفاد مبعوثي الأزهر الشريف أو عبر الدورات التدريبية للأئمة ورجال الدين.

وأشاد المفتى العام بجمهورية كازاخستان بدور الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بكازاخستان، وذلك لدورها فى نشر الوسطية الإسلامية .

حضر اللقاء كل من: المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية بكازاخستان، والنواب محمد شوقي العناني، وجمال عبد الظاهر، ومجدى سليم أعضاء مجلس الشيوخ.