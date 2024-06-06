نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة معلمة جراء حادث أثناء توجهها لمراقبة امتحانات الدبلومات بالعبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يفيد بوفاة المعلمة شيرين عبد الله عبد الوهاب، بعد أسبوع من اصابتها في حادث مرورى تعرضت له أثناء توجهها إلى اللجنة المنتدبة لها للمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية، وتبين أن المعلمة الراحلة شهيدة الواجب، تعمل بمدرسة الشهيد الكفراوي الصناعية بمحافظة الشرقية ومنتدبة للمراقبة في مدرسة ايجببت جولد للتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية، تعرضت لحادث سير أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى مستشفى السلام العام، وتسبب الحادث في نزيف داخلي، وتم حجزها بالمستشفى لمدة أسبوع لتلقى العلاج ووافتها المنية صباح اليوم.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بمساندة أسرة المعلمة في هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلمة وتسليمها لأسرتها فورا.

وتقدم خلف الزناتي بخالص العزاء لأسرة المعلمة، شهيدة الواجب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.