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محافظ الجيزة يصدر قرارات جديدة لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء

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أحمد جودة - القاهرة -  نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، ثلاثة قرارات صادرة عن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بشأن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء بمناطق متعددة داخل المحافظة.

من بين هذه القرارات، كان القرار رقم 520 لسنة 2024 والذي ينص على تحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصري مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. 

وينطبق هذا القرار على مختلف الاستخدامات (سكنى- إداري- تجاري- خدمي- صناعي) في كافة المراكز والمدن الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وذلك وفقًا للجداول المرفقة بالقرار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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