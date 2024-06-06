رئيس الوزراء يستقبل وزير الصحة الإيطالي ووفدا من أبرز شركات القطاع الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 01:28 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع السيد/ أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، والوفد المرافق له الذي ضمّ عددًا من أبرز شركات الرعاية الصحية الإيطالية والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ أوراتسيو سكيلاتشي والوفد المرافق له، مُهنئًا الحضور من الجانب الإيطالي باليوم الوطني لجمهورية إيطاليا، الذي حلت ذكراه في 2 يونيو الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين القاهرة وروما تشهد زخمًا قويًا على مختلف الأصعدة، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي يبذلها السيد/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، من أجل تعميق التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي في شتى المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومة المصرية، لما له من أهمية كبيرة لبلدنا، مُعربًا عن تطلعه إلى أن تكون زيارة الوفد الإيطالي اليوم فرصة لتعزيز التعاون فيما بيننا في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع وتوطين الدواء والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي غضون ذلك، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن زيارة الوفد الإيطالي تعد فرصة مهمة للغاية؛ لأنها ستسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وإيطاليا في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا كذلك إلى أنها امتداد لتعاون سابق كانت مصر قد بدأته مع إيطاليا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان ستعقد اليوم بالتعاون مع السفارة الإيطالية مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور عدد من الشركات من الجانبين.

وأوضح أن المائدة المستديرة ستشهد مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدولتين لزيادة حجم الاستثمارات وترسيخ التعاون في مجال الرعاية الصحية، من خلال مشاركة وتبادل الخبرات في التجارب الصحية الناجحة في كل من الدولتين، بما يضمن تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عقد المائدة المستديرة يأتي في إطار متابعة ما تم التوافق عليه بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة في شهر مارس ٢٠٢٤.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في التوصل إلى شراكات جديدة بين الشركات المصرية والإيطالية في مجالات تصنيع وتوطين الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع، لتغطية السوق المحلية والعمل على التصدير للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، فضلاً عن مناقشة سبل توطين صناعة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا في هذا الشأن.

كما تناول اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان مجالات وفرص التعاون بين مصر والشركات الإيطالية، بينما أوضح الدكتور/ علي الغمراوي أنه توجد ١٠٦ شركات إيطالية مسجلة في مصر، وكذلك ٤٤٤ رخصة مصدرة لأجهزة طبية إيطالية، منوهاً إلى إمكانية أن تستفيد الشركات الإيطالية من القدرات المصرية في مجال التصنيع الطبي على ضوء الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من حيث انخفاض تكلفة التصنيع.

بدوره، أكد السيد/ أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، قوة العلاقات الثنائية القائمة على الثقة بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه "توجد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون بين بلدينا في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك قطاع الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية وتبادل الخبرات والمعرفة حول أبرز التقنيات الحديثة في المجال".

وأشار "سكيلاتشي" إلى إمكان تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا أيضًا في مجال إدارة المستشفيات، وتأمين الإمدادات الطبية، موضحًا أنه توجد فرصة مهمة لأن يثمر هذا التعاون عن زيادة معدلات التصدير إلى كل من أسواق أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج.

كما استعرض "سكيلاتشي" خلال الاجتماع القدرات والإمكانات التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا الذي يحتل مكانة مهمة على خريطة القطاع الصحي في أوروبا.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو منظمات الأعمال، التي تضم شركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تحت مظلتها، القدرات التي تتمتع بها هذه الشركات في السوق الإيطالية والأوروبية، مؤكدين أن هذه السوق تشهد نموًا واسع النطاق، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من إدخال تقنيات متقدمة أسهمت بشكل كبير في رقمنة قطاع الرعاية الصحية.

وأكدوا أن زيارة اليوم تأتي لتعزيز التعاون وبحث فرص توقيع اتفاقيات جديدة وعقد شراكات جديدة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وهو ما يعزز معدلات التصدير إلى الدول والمناطق المجاورة، مؤكدين أن مصر لديها وضع اقتصادي جيد يسمح لنا "بتحقيق الكثير من الإنجازات المهمة معًا" لاسيما أن مصر تعد واحدة من أهم الاقتصادات في القارة الأفريقية على الإطلاق.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى رؤية ما ستسفر عنه هذه الزيارة المهمة من شراكات بين الجانبين المصري والإيطالي، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لإنجاح مثل هذه الشراكات.