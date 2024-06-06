هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تتخطى 40 درجة فى الظل بالقاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا الجمعة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى تتخطى حاجز 40 درجة فى الظل على القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30 درجة.