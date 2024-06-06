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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى لغة ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصًا على مبدأ التوطين ولا تقبل طلبه من خارج المحافظة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة الا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( ٢٥ - ٣٠ ) طالب طالبة.

- إقرار بالتفرع للدراسة من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- القرار الا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج فتره سنوات الدراسه.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديث الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم يشترط اجتياز

الاختبارات الاتية:

١- اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحانا تحريريا وشفهيا) اختبار لغة انجليزية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي على الا تقل درجه المقبولين عن ۷۰% من درجه اجتياز كل مادة.

٢- اجتياز كشف الهيئة ( الاختبار النفسي بواسطه اخصائي نفسي - قوه الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله - المظهر العام - سلامه النطق التناسق بين الطول والوزن).

٣- الكشف الطبي: بواسطة القوميون الطبي بالمحافظه ) كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لباقه طبية للوظيفه) والكشف الطبي موضح به أسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمه على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

- لا يعتبر الطالب / الطالبه مقبولًا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفى هذه الحاله يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعه المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.