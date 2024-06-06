وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة الإيطالية لشركات الأدوية والمعهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 02:25 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، بين الرابطة الإيطالية لشركات الأدوية، والمعهد العالي للتقنية في روما، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، والسفير الإيطالي لدى مصر ميكيلى كواروني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزاة الصحة والسكان، أنه قام بتوقيع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ومن الجانب الإيطالي، رئيس رابطة شركات الأدوية الإيطالية، مارشيلو كاتاني.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع الشراكات الاستثمارية بين شركات الأدوية المصرية والإيطالية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لنقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالأدوية، وذلك بما يدعم توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، لتغطية السوق المحلي والعمل على التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط.

وأضاف "عبدالغفار" أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز سبل التعاون لتبادل الفرص التدريبية والمهنية للكوادر الطبية، بما يضمن صقل مهاراتهم وينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.