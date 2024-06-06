وزير الطيران: مهتمون بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول قارة أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 02:26 مساءً - ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض وزير الطيران المدني، حركـة السفـر جـواً من وإلى دول القارة الأفريقية، مُستعرضاً الحصة السوقية لشركات الطيران في الحركة المباشرة وغير المباشرة لدول القارة الأفريقية، وخطة شركة مصر للطيران لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الأفريقية، مؤكداً الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة.

كما عرض الوزير عددا من المقترحات لتعزيز حركة الطيران بين مصر ودول القارة الأفريقية، وما يتعلق بتحسين تجربة الراكب الإفريقي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة كافة المقترحات التي تناولها الاجتماع خاصة جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الأفريقية.