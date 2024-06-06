نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرئيس حي الهرم لقطاع النظافة الشمالي والجنوبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب لرئيس حي الهرم في اطار خطة التدوير الدوري للقيادات المحلية وضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز.
وذلك لتحسين كفاءة العمل ومنظومة النظافة بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطنين.
وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف همت مصطفي محمد خليل للعمل نائب رئيس حي الهرم لقطاع النظافة ( القطاع الشمالي بالهرم ).
وذلك إلى جانب تكليف محمد عبد العظيم عبد الحكيم للعمل نائب رئيس حي الهرم لقطاع النظافة ( القطاع الجنوبي ).