محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرئيس حي الهرم لقطاع النظافة الشمالي والجنوبي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب لرئيس حي الهرم في اطار خطة التدوير الدوري للقيادات المحلية وضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز.

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سعد محمود

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