نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "المعاهد الأزهرية" يتفقد لجان الشهادة الثانوية بمعاهد منطقة المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات شبين الكوم النموذجي بمنطقة المنوفية الأزهرية، اليوم الخميس، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة البلاغة، في إطار متابعته المستمرة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية.

واستهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية زيارته للجنة بتفقد مركز توزيع الأسئلة، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، حرصا على انضباط اللجان، كما تفقد حجرة الزائرة الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها في استقبال الطلاب.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب حول الامتحانات ومدى ملاءمتها لهم، مؤكدا أننا في وضع الأسئلة نراعي أحوال جميع الطلاب، فمصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتنا.

كما تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للوقوف على آخر الاستعدادات بها وتجهيز النتيجة استعدادا لإعلانها الأسبوع المقبل، مشيدا بجهود المتواجدين بالكنترول على تعبهم خلال المدة السابقة.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.