رئيس وزراء الهند يشكر الرئيس السيسى على تهنئته بمناسبة إعادة انتخابه لولاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:31 مساءً - وجه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئته له بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة.

وقال مودي - في تدوينة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقاً) ونقلتها سفارة الهند في القاهرة اليوم الخميس، :"ممتن لكلماتك الدافئة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لقد أعطى التعاون المستمر بين الهند ومصر زخماً جديداً لعلاقاتنا ، وإنني أتطلع إلى العمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التعاون خلال السنوات القادمة".

وأشارت السفارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد بعث برقية تهنئة إلى مودي قال فيها : "أتقدم بخالص التهنئة إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته فترة ولاية جديدة، وتتطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة، لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزارء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء".

وذكرت السفارة الهندية أنه تم الإعلان أمس الأول الثلاثاء، عن نتائج الانتخابات البرلمانية بعد عملية انتخابية واسعة النطاق استمرت ستة أسابيع وشارك فيها ما يقرب من مليار ناخب فيما يمثل أكبر ممارسة ديمقراطية في التاريخ؛ حصل التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة مودي على الأغلبية للمرة الثالثة على التوالي ، وقام أعضاء التحالف الانتخابي بإعلان رئيس الوزراء رسمياً لقيادة حكومة ائتلافية جديدة ومن المتوقع أن يؤدي اليمين بعد غد السبت.

وأبرزت السفارة العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة ونيودلهي.. مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد زار الهند في يناير 2023، حيث كان الضيف الرئيسي في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة العيد الرابع والسبعين لجمهورية الهند، وأصبح بذلك أول رئيس مصري يحصل على هذا التكريم.

وفي يونيو 2023 قام رئيس الوزراء مودي بأول زيارة دولة له إلى مصر ، حيث تم تكريمه خلال تلك الزيارة بمنحه "وسام النيل" ، كما وقع الزعيمان خلال هذه الزيارة على إعلان مشترك لترقية العلاقات الثنائية بين الهند ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ..وتعد كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس منصتين آخريين لتعميق وتعزيز الشراكة الممتدة بين الهند ومصر.