أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن فتح التقدم لبرنامج زمالة هيوبرت همفري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:31 مساءً - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج زمالة هيوبرت همفري Hubert H. Humphrey AY 2025-2026 التابع لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت".

ويستهدف البرنامج الشباب المهنيين المُتميزين الذين لديهم سجل حافل في القيادة والالتزام بالخدمة العامة ويرغبون في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية، حيث تعُد زمالة همفري من البرنامج الهامة للتطوير المهني وتصل مدته إلى 10 أشهر، علمًا بأن الموعد النهائي للتقديم في الدورة الحالية هو 27 يونيو 2024.

ويمكن التقديم في المجالات التالية: (الاتصالات / الصحافة، القانون وحقوق الإنسان، وتحليل السياسات العامة والإدارة العامة، والسياسة وإدارة التكنولوجيا، والإدارة التربوية والتخطيط والسياسة، والسياسة وإدارة الصحة العامة، والتثقيف بشأن تعاطي المخدرات والعلاج والوقاية، والزراعة والتنمية الريفية، والنمو الاقتصادي، والتمويل والبنوك، والموارد الطبيعية والسياسة البيئية وتغير المناخ، والتخطيط الحضري والإقليمي).

ويمكن مشاهدة جلسة معلومات البرنامج التفصيلية من خلال الرابط التالي: .

وللاطلاع على إرشادات حول كيفية ملء الطلب عبر الإنترنت يمكن الدخول على الرابط التالي: .

ويمكن معرفة شروط التقديم لبرنامج الزمالة من خلال الرابط التالي: https://fulbright-egypt.org/program/hhh/

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو الاتصال علي رقم: 01065547399