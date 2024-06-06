شكرى: مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:31 مساءً - ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للجنة في دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُستعرضاً أطر توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في العديد من مجالات التعاون المشتركة.

كما تناول وزير الخارجية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية سواء على مستوى المنظمات والتجمعات الأفريقية أو المستوى الثنائي لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح أن مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة منذ مرحلة التحرر الوطني، وما شهدته من دعم مصري لدول القارة، مضيفاً أن مصر تقوم حالياً بدعم جهود التنمية بالقارة بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.