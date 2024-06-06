مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:32 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى إن حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة.

وقال إن هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة و مناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية .