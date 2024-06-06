مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:32 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى إن حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة.
وقال إن هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة و مناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية .
وصرح بأن هناك تحركات مصرية مكثفة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وزيارات وفود حركة فتح و الجهاد الإسلامي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزه.
وأضاف أن قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية و إيجابية مقترح الهدنة.
وتابع أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تُشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار.
وبيَّن أن لقاءات واتصالات مصرية مكثفك خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار بقطاع غزة.