نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم الصحفي.. حلقة نقاشية ومؤتمر لأسر الصحفيين المحبوسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية، ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الإثنين 10 يونيو، في إطار الاحتفالات بيوم الصحفي.

تعقد الحلقة النقاشية والمؤتمر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في تمام الساعة 1 ظهرًا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم.

كما تستعرض اللجنة بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن على مدار أكثر من عام بخصوص 20 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.