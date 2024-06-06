القائد العام للقوات المسلحة يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.



تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة فى ظل إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كذلك الجهود المبذولة فى ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى والملحق العسكرى الامريكى بالقاهرة.