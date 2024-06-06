نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشديدات أمنية مشددة وتسليم لجان الثانوية في قبضة الشرطة بداية من السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل في جميع أنحاء الجمهورية، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ويؤدن امتحانات الثانوية العامة، 745086 طالب وطالبة، في1981 لجنة على مستوى الجمهورية، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.

وبدأت الإدارات التعليمية في تجهيز اللجان الامتحانية استعدادا لتسليمها لرؤساء اللجان ورجال الشرطة يوم السبت المقبل، لتضبيطها ووضع كاميرات المراقبة داخل الفصول، وتوزيع قوائم الطلاب امام ابواب اللجان.

طلاب الثانوية العامة

كما بدأت كنترولات النظام والمراقبة في تجهيز أسئلة امتحانات المواد خارج المجموع المقرر أدائها قبل عيد الاضحي المبارك.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إنه سيتم إرسال أسئلة الامتحانات المواد الخاصة بامتحانات خارج المجموع، للمحافظات النائية بداية من يوم السبت المقبل، وتابع وسيتم توزيعها على المحافظات القريبه فجر يوم الامتحان استعداد لتوزيعها على الإدارات التعليمية لتوزيعها على اللجان.

وشدد المصادر أن تم اجتماع بين قيادات الوزارة مع رؤوساء اللجان الامتحانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتدريبهم على كيفية توزيع أسئلة الامتحانات وإعادة جمعها من الطلاب بعد الإجابة عليها، كما يتم تدريبهم على كيفية كتابة الطلاب لبياناتهم سواء على كراسة البابل شيت أو كراسة الإجابة على الأسئلة المقالية، كما يتم تدريبهم على كيفية تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية امام اللجان قبل بدء الامتحان.

ومن جانبه شددت وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، على مديري المديريات التعليمية، على استكمال المراجعات النهائية لطلبة وطالبات الثانوية العامة، حتي يستفيدون منها قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

طلاب الصف الثالث الثانوي

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

و أكد الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.