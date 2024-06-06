مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن مصر أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، موضحًا أن الحركة ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أن "قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة"، مضيفًا أن "التحركات المصرية المكثفة وزيارات وفود الفصائل الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة".

وأكد المصدر أن هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية.