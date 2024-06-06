وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة