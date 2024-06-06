وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .
تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة فى ظل إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة ، كذلك الجهود المبذولة فى ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .
حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة .