أجواء شديدة الحرارة غدا نهارا والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 47

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:28 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31