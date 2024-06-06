وزير الداخلية يستقبل وفد أمني صيني لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:29 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وفداً أمنياً من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولى نائب وزير الأمن العام الصينى خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأعرب رئيس الوفد عن عمق العلاقات والروابط الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، والتى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الإستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى ، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

كما أعرب توفيق عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، فى ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُشيراً إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمنى الثنائى وتبادل الخبرات مع الجانب الصينى انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة، عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها، بما يُدعم رسالة الأمن والاستقرار.