الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 04:29 مساءً - التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وبريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة فى ظل إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة ، كذلك الجهود المبذولة فى ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة .