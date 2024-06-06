نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيتي إيدج" تطرح مشروع جديد بمدينة العلمين يضم 4 أبراج و"بوديم" متعدد الاستخدامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري- إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر- عن طرح مشروع Beachfront Towers" بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 4 أبراج عالمية بنشاط سكني، وطوابق قاعدة الأبراج (البوديوم) بنشاط متعدد الاستخدامات، على أن يتم طرح بيع وحدات برج من الأربع أبراج بداية من 6 يونيو بعروض سداد مغرية تصل حتى 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في بيع وتسليم وأدارة مشروعات سكنية وسياحية وتجارية عملاقة بمدينة العلمين الجديدة، بما يتماشى مع مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق وجهة سياحية عالمية، وفي ضوء حرص الشركة على تلبية الطلب المرتفع على مشروعات "سيتي إيدج" في العلمين الجديدة لتميزها بموقع على أجمل شواطئ العالم، وتصميم وتنفيذ وفق أعلى مستويات الجودة.

يقع مشروع Beachfront Towers" بمدينة العلمين الجديدة مما يوفر إطلالة ساحرة للوحدات على البحر المتوسط والبحيرات الصناعية "اللاجون"، والمصممة من قبل كبرى الشركات العالمية، ويضم المشروع 4 أبراج سكنية بأطوال مختلفة وهم (تتراوح ما بين 27 و35 طابق) بإجمالي عدد وحدات 848 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 120-680 متر مربع، وطوابق قاعدة الأبراج (البوديوم) توفر خدمات للسكان والزوار ما بين محلات تجارية مطلة عل البحر، وأخرى بممشى تطل على اللاجون، إضافة إلى استغلال سطح "البوديوم" لإنشاء مناظر طبيعية وحدائق ومعالم مائية وحمامات سباحة ومقاهي ومطاعم.

ونجحت شركة سيتي إيدج في بيع جميع وحدات أبراج North Edge و The Gate ونظرا للأقبال الكبير على شراء ستطرح الشركة أول برج بمشروع Beachfront Towers "، وبلغت نسب التنفيذ 85% ويستهدف اكتماله خلال عام 2025، ويبلغ مساحة البرج 49 ألف متر مربع ويضم 180 وحدة سكنية، 143 وحدة تجارية، 656 موقف للعربيات، وتتولى جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG) الإشراف على تنفيذ البرج، فيما تتولى شركة حسن علام للإنشاءات، أعمال التشييد والبناء.

ويتوافر بأبراج مشروع Beachfront Towers" خدمات متعددة للسكان ورواد المشروع، أبرزها مركزًا تجاريًا يضم مطاعم ومحلات تجارية لكبرى العلامات الشهيرة، ومداخل فاخرة للأبراج يتوافر بها 3 مصاعد السكان و مصعدين للخدمات ونقل الأثاث، إضافة إلى خدمات ترفيهية عديدة أبرزها 3 حمامات سباحة مزودة بمرافقها الخاصة مثل السبا، وصالة رياضية "جيم" مطلة على اللاجون.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري:"استهلت الشركة موسم صيف 2024 بطرح مشروع Beachfront Towers بمدينة العلمين الجديدة لإتاحة وحدات سكنية وتجارية متنوعة للراغبين في الحجز، وبدأنا بطرح بيع وحدات برج من أبراج المشروع على أن يتم طرح باقي الأبراج تباعًا خلال الفترة المقبلة كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية على مدار العام بقيمة 45 مليار جنيه"

أضاف أن شركة سيتي إيدج تتصدر مبيعات الشركات العقارية بالساحل الشمالي الغربي خلال آخر 3 سنوات بفضل ما تقدمه من مشروعات سكنية وتجارية متميزة تحظى بثقة آلاف العملاء، ولذا يتم نفاذ بيعها فور طرحها للحجز خلال ساعات محدودة، خاصة بعدما نجحنا في توفير خدمات متعددة للسكان لتصبح مشروعاتنا جاهزة للمعيشة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

وتمتلك شركة سيتي إيدج العقارية محفظة عقارية تضم مشاريع فى العالمين الجديدة،المنصورة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، وسط القاهرة، وأسوان الجديدة

نبذة عن سيتي ايدج للتطوير العقاري:

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة "أسرع الشركات العقارية نموًا في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.