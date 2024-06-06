نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع السودانية يوم أمس الأربعاء، ضد منطقة "ود النورة" بولاية الجزيرة بوسط السودان، والذي أدى إلى سقوط أكثر من مائة مدني.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على دعم الجامعة العربية الكامل للجهود المبذولة لوقف الصراع الدائر في السودان واستعادة دور الدولة السودانية على جميع الأصعدة.