الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 06:31 مساءً - في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعدادًا كبيرة جدًا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة التي تشمل الحبس والغرامة، وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

فى هذا السياق، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام ١٤٤٥ هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة ١٠ آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة في هذا الشأن.

كما يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج مخالفين (حجاج بدون تصريح حج) بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا.

وتشدد وزارة الخارجية على جميع المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.