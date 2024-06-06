وفد الاتحاد الأوروبي يتفقد الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 06:31 مساءً - شهد مستشفى العريش اليوم الخميس تفقد الوفد الأوروبي برئاسة اندرياس باكو نستانتينو، مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط آسيا يرافقه الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

وفد الاتحاد الأوروبي يتفقد الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش

وتفقد الوفد الأوربي مستشفى العريش العام، للاطمئنان على الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في علاجهم وتقديم كافة يد العون لهم.

كان قد استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ الدكتور أحمد سمير مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

بدوره ثمن أندرياس باكو نستانتينو، مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط آسيا، الجهود المصرية على التسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية الأحداث.

وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصري، وأن على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلي قطاع غزة.