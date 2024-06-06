الليلة.. قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 06:32 مساءً - أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب حساب قناة أون تايم عبر حسابها على "فيس بوك": "انتظروا مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الليلة في تمام 10:00 مساء على قناة ON TIME SPORTS ".

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