نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية تشدد على المصريين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج فى المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة الخارجية في بيان رسمي، المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية.



وقالت الوزارة في البيان، إن في إطار جهودها لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعدادًا كبيرة جدًا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

وفى هذا السياق، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام ١٤٤٥ هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة ١٠ آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة في هذا الشأن.

كما يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج مخالفين (حجاج دون تصريح حج) بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا.

هذا، وتشدد وزارة الخارجية على كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.