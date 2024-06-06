نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية التجربة الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية؛ حيث تم الإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية كان لها السبق في تطبيق مشروع النشرات، الإلكترونية، ونالت جمهورية مصر العربية الريادة؛ حيث أنها الدولة الأولى عربيًا وإفريقيًا التي بدأت في تقديم خدمة النشرات الإلكترونية عن طريق رمز استجابة سريع مطبوع على العبوات الخارجية للمستحضرات الدوائية.

جاء ذلك انطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية الخاصة بتوفير المعلومات الدوائية الموثوقة والمحدثة بشكل سريع وفعال، واستغلال وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في ذلك، وعلى هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث،

وقامت هيئة الدواء المصرية بتقديم ملخص ورقة بحثية (abstract) بالمؤتمر، يتناول التجربة المصرية في تطبيق مشروع النشرات الإلكترونية، ومراحله، وأهم النتائج التي تم نشرها لتوثيق التجربة المصرية البارزة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على عرض تجاربها الناجحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.