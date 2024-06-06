رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس هيئة تنظيم المستحضرات الدوائية بالكونغو الديموقراطية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس الهيئة الكونغولية لتنظيم المستحضرات الدوائية ACOREP، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon.

تناول الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الدوائي بالكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام الماضي ٢٠٢٣، وكذلك متابعة محققات مذكرة التفاهم، ومناقشة مختلف أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي والعملية الرقابية والتنظيمية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة بالدول الإفريقية الشقيقة، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال دعم الاستثمار لسد الاحتياجات الدوائية بها.