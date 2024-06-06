أخبار مصرية

قرار جمهورى بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهورى بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رقم 186 لسنة 2024 لرئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء التالية ذكر أسماؤهم في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات:

١- المهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

٢- الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

٣- فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

٤- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا