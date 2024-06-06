نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهورى بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رقم 186 لسنة 2024 لرئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء التالية ذكر أسماؤهم في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات:

١- المهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

٢- الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

٣- فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

٤- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.