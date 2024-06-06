خبير اقتصادى: الحكومة الجديدة مطالبة بمزيد من تمكين القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 07:29 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة تأتي في وقت صعب وسط تحديات عالمية وإقليمية وداخلية، مشددا على أن هناك ملفات يجب أن تطرح على مجلس الوزراء الجديد وأهمها التضخم والحد من زيادة الأسعار ولابد يكون في تنسيق بين عدة وزرات.

وأشار عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، إلى أن بداية الحكومة الجديدة ستكون مع الموازنة العامة الجديدة والموازنة تقول أن هناك جذب للاستثمارات المحلية والجنبية في حدود من 20 إلى 25 مليار دولار ونحن نحتاج إلى أن يكون هناك تمكين أكثر للقطاع الخاص وتوطين للتكنولوجيا.

وأضاف عبد المنعم السيد، أن تمكين القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا هذا ما بدأت فيه الدولة المصرية ونحتاج تدعيم لهذا القطاع لأنه هو الذي لديه القدرة على زيادة التشغيل وزيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل على تطبيق استراتيجية مصر 2030 .

وتابع: "أهم شيء على الحكومة تحسين التصنيف الخاص بمصر في التنافسية العالمية في كثير من المجالات والقطاعات لأنه تنظر إليه كل مستثمر وجهات الاستثمار في العالم"، كما لفت إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية أهمها الحرب على غزة وأثرت على ايرادات قناة السويس والسياحة مما يؤثر على الحصيلة الدولارية.